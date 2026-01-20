ING relève son objectif de cours sur ASM International
ING réitère sa recommandation "achat" sur ASM International, qui reste sur sa liste de valeurs favorites au Benelux, avec un objectif de cours porté de 700 à 900 euros, ayant augmenté de manière significative ses estimations pour le groupe néerlandais.
Publié le 20/01/2026 à 11:14
"Les capex meilleurs que prévu de TSMC pour 2026 soulignent que la force de l'IA et les transitions technologiques continues sont des vents favorables clés pour ASM", poursuit ING, qui s'attend à ce que l'entreprise surpasse en croissance largement ses pairs.