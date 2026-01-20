ING relève son objectif de cours sur ASM International

ING réitère sa recommandation "achat" sur ASM International, qui reste sur sa liste de valeurs favorites au Benelux, avec un objectif de cours porté de 700 à 900 euros, ayant augmenté de manière significative ses estimations pour le groupe néerlandais.

"Le dépassement des attentes en termes de prises de commandes d'ASM au 4e trimestre 2025 a transformé la déception du 3e trimestre en un simple accroc ponctuel dans un parcours de croissance très fort à long terme", juge le broker.



"Les capex meilleurs que prévu de TSMC pour 2026 soulignent que la force de l'IA et les transitions technologiques continues sont des vents favorables clés pour ASM", poursuit ING, qui s'attend à ce que l'entreprise surpasse en croissance largement ses pairs.