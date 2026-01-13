ING réitère sa recommandation "achat" sur BESI (BE Semiconductor Industries) et relève son objectif de cours de 155 à 200 euros, au lendemain d'un point d'activité de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces pour son 4e trimestre 2025.
"Les prises de commandes d'environ 250 millions d'euros ont largement dépassé les attentes, portées par les applications packaging 2,5D liées aux centres de données IA et à la photonique", rappelle le broker, jugeant que cette performance renforce le dossier BESI.
Selon lui, le dossier est désormais soutenu par une demande forte liée à l'IA pour des technologies de packaging avancé, une reprise cyclique du packaging mainstream, et une croissance à long terme soutenue par l'adoption continue de l'hybrid bonding.
BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (33,6%), Taiwan (11,1%), Malaisie (8%), Corée du Sud (4,1%), Asie-Pacifique (10,2%), Etats-Unis (18,2%), Irlande (4,8%), Europe (5,4%) et autres (4,6%).
