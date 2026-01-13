"Les prises de commandes d'environ 250 millions d'euros ont largement dépassé les attentes, portées par les applications packaging 2,5D liées aux centres de données IA et à la photonique", rappelle le broker, jugeant que cette performance renforce le dossier BESI.

Selon lui, le dossier est désormais soutenu par une demande forte liée à l'IA pour des technologies de packaging avancé, une reprise cyclique du packaging mainstream, et une croissance à long terme soutenue par l'adoption continue de l'hybrid bonding.