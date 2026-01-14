ING relève son objectif de cours sur Wereldhave

ING maintient sa recommandation "conserver" sur Wereldhave avec un objectif de cours porté de 15,5 à 19 euros, après une mise à jour de ses estimations à la suite des dernières transactions annoncées par le groupe foncier néerlandais.

"2025 a été une année très active pour Wereldhave en termes de rotation de portefeuille combinée à de solides résultats opérationnels portés par la croissance du chiffre d'affaires soutenue par le contrôle des coûts", juge le broker.



Selon ING, l'action est bien valorisée, se négociant actuellement à un PER 2025 de 10,8 fois et avec une décote de 15,9% par rapport au NTA de 2025. En hausse d'environ 40% sur 2025, elle a surperformé largement l'indice de l'immobilier commercial (+17%).