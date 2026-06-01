"Bien que les réservations trimestrielles ne soient plus divulguées, la direction a souligné que la dynamique des commandes restait très vigoureuse. ASML fonctionne à pleine vitesse pour augmenter l'offre en 2026 et 2027, pleinement en ligne avec la demande des clients, que la direction a indiqué être fermement en place", souligne ING.

La banque néerlandaise prévoit pour le groupe une croissance annuelle moyenne de 16% de ses revenus entre 2025 et 2030, plaçant ASML au-dessus de la borne haute de ses objectifs financiers pour 2030, et table sur une croissance annuelle moyenne de 23% du BPA sur la même période.

Selon ses estimations, ASML se négocie sur un PER 2027 de 31 fois, soit une prime de 20% par rapport à sa valorisation historique, une valorisation "justifiée compte tenu de la croissance exceptionnelle tirée par l'IA et de sa valorisation relative par rapport aux autres fabricants d'équipements".