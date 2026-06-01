ING réitère sa recommandation d'achat sur ASML et relève son objectif de cours de 1 500 EUR à 1 700 EUR, revenant sur le point d'activité favorable de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs au titre du 1er trimestre 2026, qui "renforce la confiance dans une demande soutenue alimentée par l'IA".
"Bien que les réservations trimestrielles ne soient plus divulguées, la direction a souligné que la dynamique des commandes restait très vigoureuse. ASML fonctionne à pleine vitesse pour augmenter l'offre en 2026 et 2027, pleinement en ligne avec la demande des clients, que la direction a indiqué être fermement en place", souligne ING.
La banque néerlandaise prévoit pour le groupe une croissance annuelle moyenne de 16% de ses revenus entre 2025 et 2030, plaçant ASML au-dessus de la borne haute de ses objectifs financiers pour 2030, et table sur une croissance annuelle moyenne de 23% du BPA sur la même période.
Selon ses estimations, ASML se négocie sur un PER 2027 de 31 fois, soit une prime de 20% par rapport à sa valorisation historique, une valorisation "justifiée compte tenu de la croissance exceptionnelle tirée par l'IA et de sa valorisation relative par rapport aux autres fabricants d'équipements".
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.