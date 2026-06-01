ING remonte sa cible sur ASML

ING réitère sa recommandation d'achat sur ASML et relève son objectif de cours de 1 500 EUR à 1 700 EUR, revenant sur le point d'activité favorable de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs au titre du 1er trimestre 2026, qui "renforce la confiance dans une demande soutenue alimentée par l'IA".

"Bien que les réservations trimestrielles ne soient plus divulguées, la direction a souligné que la dynamique des commandes restait très vigoureuse. ASML fonctionne à pleine vitesse pour augmenter l'offre en 2026 et 2027, pleinement en ligne avec la demande des clients, que la direction a indiqué être fermement en place", souligne ING.



La banque néerlandaise prévoit pour le groupe une croissance annuelle moyenne de 16% de ses revenus entre 2025 et 2030, plaçant ASML au-dessus de la borne haute de ses objectifs financiers pour 2030, et table sur une croissance annuelle moyenne de 23% du BPA sur la même période.



Selon ses estimations, ASML se négocie sur un PER 2027 de 31 fois, soit une prime de 20% par rapport à sa valorisation historique, une valorisation "justifiée compte tenu de la croissance exceptionnelle tirée par l'IA et de sa valorisation relative par rapport aux autres fabricants d'équipements".