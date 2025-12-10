Malgré un objectif de cours abaissé de 173 à 160 euros, ING réaffirme sa recommandation "achat" sur Wolters Kluwer, qui reste sur sa liste de valeurs favorites au Benelux, pointant notamment une valorisation "devenue très attractive".
"L'activité actuelle est solide, avec une croissance organique des revenus sur les 9 premiers mois de 2025 qui a battu les attentes", met aussi en avant le broker dans sa note sur le groupe néerlandais de solutions pour l'information professionnelle.
"Le contenu expert sélectionné (propriétaire) du groupe constitue un obstacle fort face à des alternatives uniquement IA, car l'entreprise évolue dans des environnements à enjeux élevés où la fiabilité est primordiale", souligne-t-il en outre.
Wolters Kluwer N.V. est spécialisé dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services numériques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- santé (26,8%) : marques UpToDate, Lippincott, Medi-Span, Ovid et Health Language ;
- comptabilité et fiscalité (26,4%) : CCH AnswerConnect, CCH Axcess, ADDISON, CCH iFirm, A3 Software, Genya, Twinfield, CCH ProSystem fx et ATX;
- conformité financière et d'entreprise (18,7%) : CT Corporation, BizFilings, eOriginal, ComplianceOne, Lien Solutions, Expere, GainsKeeper et Wiz ;
- juridique et réglementaire (16%) : VitalLaw, Passport, TyMetrix 360°, Kleos, Legisway, LEX, ONE, Schulinck, Wolters Kluwer Online, Kluwer Law International et InView ;
- performance d'entreprise et ESG (12,1%) : CCH Tagetik, Enablon, TeamMate et OneSumX.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (4,2%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (64,1%), Asie-Pacifique (5,9%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.