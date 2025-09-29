ING retardé dans sa sortie du marché russe

ING indique que son projet de vente d'ING Bank (Eurasia) JSC à Global Development, annoncé en début d'année, ne devrait pas être finalisé au troisième trimestre comme estimé initialement, l'acheteur n'ayant pas reçu toutes les approbations nécessaires.



'Nous continuons à travailler à la finalisation de la transaction et à notre sortie du marché russe et nous prévoyons que l'impact financier ne sera pas sensiblement différent de ce qui a été annoncé précédemment', affirme cependant la banque néerlandaise.



ING rappelle avoir fait état en juillet, au titre de ce projet de cession, d'un impact négatif attendu sur son compte de résultat d'environ 0,8 milliard d'euros après impôts, ainsi que d'un impact négatif d'environ 7 points de base sur son ratio de solvabilité CET1.



Outre son processus de sortie du marché russe engagé depuis février 2022, le groupe ajoute qu'il continuera de réduire davantage son exposition à l'étranger aux clients russes, exposition qui s'établissait à 0,7 MdEUR au 30 juin dernier.