Innate Pharma publie une perte nette de 21,3 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre une perte de 24,8 MEUR un an auparavant, une réduction reflétant un meilleur résultat financier et une baisse des charges opérationnelles à 30,3 MEUR.

La société biopharmaceutique a toutefois vu ses produits opérationnels chuter à 4,9 MEUR, à comparer à 12,3 MEUR au premier semestre 2024, avec surtout une diminution des revenus des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

Innate Pharma revendique une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers à 70,4 MEUR au 30 juin 2025, contre 91,1 MEUR six mois plus tôt, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.

'Nous avons réalisé des progrès significatifs au cours du premier semestre de l'année et sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée', commente son directeur général Jonathan Dickinson, ajoutant que la société dispose de plusieurs catalyseurs importants à venir.