Innate Pharma s'envole après un trimestre rassurant sur son portefeuille clinique

La biotech marseillaise a vu son titre bondir de 35% jeudi, puis de près de 5% vendredi, après un trimestre marqué par des progrès sur ses principaux programmes.

Innate Pharma a publié un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros au premier trimestre 2026, contre 1,2 million d'euros un an plus tôt. Cette progression provient principalement de la comptabilisation de paiements liés aux accords de collaboration et de licence conclus avec AstraZeneca et Sanofi.



Pour une biotech encore au stade clinique, le marché a surtout réagi aux avancées des traitements en développement plutôt qu'au compte de résultat. IPH4502, un traitement expérimental conçu pour cibler certaines cellules cancéreuses grâce à un anticorps associé à une substance anticancéreuse, continue de montrer de premiers signes d'activité contre certaines tumeurs solides, notamment dans le cancer urothélial chez des patients déjà lourdement traités. La société a aussi atteint une étape importante de son essai de phase 1, puisque la dose maximale tolérée a été identifiée et que le recrutement des patients approche de sa fin.



Le marché a également été rassuré par le maintien du calendrier sur deux autres programmes importants. L'essai de phase 3 TELLOMAK-3, qui doit évaluer lacutamab dans certains lymphomes rares de la peau, reste prévu au second semestre 2026, à condition qu'Innate obtienne des financements non dilutifs. En parallèle, l'étude PACIFIC-9, menée par AstraZeneca avec monalizumab dans le cancer du poumon non à petites cellules, doit toujours livrer ses données au second semestre.



Avec 25,4 millions d'euros de trésorerie et d'actifs financiers à fin mars, Innate Pharma estime pouvoir financer ses activités jusqu'à la fin du troisième trimestre. La prochaine étape importante sera donc sa capacité à obtenir des financements sans dilution importante pour les actionnaires, afin de lancer TELLOMAK-3 tout en limitant la pression sur son bilan.