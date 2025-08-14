Innelec Multimédia figure parmi les 1ers distributeurs français de logiciels de loisirs et de produits multimédias. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - consoles, logiciels pour consoles et accessoires (80%) : jeux d'action et de combat, de sports et de courses, d'aventure, etc. sous les marques PlayStation, Gameboy, Switch et X-Box ; - produits dérivés sous licences (12,6%) : figurines, t-shirts, casquettes, sacs, porte-clés, mugs, etc. sous les marques Super MarioTM, ZeldaTM, PokémonTM, LEGOTM, Star WarsTM, SimpsonsTM, Harry PotterTM, Call of DutyTM, Assassin's CreedTM, Games of ThroneTM, etc. ; - CD Rom de loisirs et accessoires pour PC (2,2%) ; - appareils et accessoires mobiles et produits connectés (2,2%) ; - autres (3%). La commercialisation des produits est assurée notamment au travers de revendeurs professionnels et de commerces de proximité, de la grande distribution, des grands magasins et de multi-spécialistes. La répartition géographique du CA est la suivante : France (90%), Europe (4,3%), Afrique (2,4%) et autres (3,3%).