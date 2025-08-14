Innelec affiche un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25, en hausse de 2%, 's'inscrivant dans une dynamique de reprise progressive de l'activité qui devrait s'amplifier au cours des prochains mois'.
La société met en avant un mix produit évoluant très favorablement sous l'effet de la hausse des ventes de produits dérivés sous licence (+47%), des ventes de jeux vidéo (+23%) et des ventes d'accessoires Konix (+17%).
Grâce à une structure de coûts optimisée et un environnement marché plus porteur, Innelec 'aborde l'exercice 2025-26 avec confiance et détermination', visant à renouer avec une croissance rentable et à générer un résultat net positif dès cette année.
Innelec Multimédia figure parmi les 1ers distributeurs français de logiciels de loisirs et de produits multimédias. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- consoles, logiciels pour consoles et accessoires (80%) : jeux d'action et de combat, de sports et de courses, d'aventure, etc. sous les marques PlayStation, Gameboy, Switch et X-Box ;
- produits dérivés sous licences (12,6%) : figurines, t-shirts, casquettes, sacs, porte-clés, mugs, etc. sous les marques Super MarioTM, ZeldaTM, PokémonTM, LEGOTM, Star WarsTM, SimpsonsTM, Harry PotterTM, Call of DutyTM, Assassin's CreedTM, Games of ThroneTM, etc. ;
- CD Rom de loisirs et accessoires pour PC (2,2%) ;
- appareils et accessoires mobiles et produits connectés (2,2%) ;
- autres (3%).
La commercialisation des produits est assurée notamment au travers de revendeurs professionnels et de commerces de proximité, de la grande distribution, des grands magasins et de multi-spécialistes.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (90%), Europe (4,3%), Afrique (2,4%) et autres (3,3%).