Innelec s'envole, propulsé par un relèvement d'analyste
Innelec grimpe de 8,9% à la faveur d'un relèvement de conseil chez Invest Securities de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 3,4 EUR. Le bureau d'études juge la valorisation attractive à 2,5 fois et 1,3 fois l'EV/EBITDA 2026/27 et 2027/28.
L'analyste note que le distributeur de logiciels de loisirs et de produits multimédias a vu son CA du 4e trimestre reculer de 10,4%, en ligne avec ses attentes, pénalisé par un fort recul des consoles, principalement la PS5 de Sony, en 6e année d'exploitation.
"Les autres catégories de produits, plus rentables, ont surperformé, en particulier les produits dérivés. Associé à des économies de coûts supplémentaires, le groupe anticipe une amélioration significative de la rentabilité sur 2025/26", souligne-t-il cependant.
La récente baisse du titre et ses attentes d'une recovery des résultats (sortie de GTA 6 en novembre, diversification produits vers des catégories plus rentables, économies de coûts, base de comparaison favorable, bilan toujours solide) le conduisent à relever son opinion.
Innelec Multimédia figure parmi les 1ers distributeurs français de logiciels de loisirs et de produits multimédias. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- consoles, logiciels pour consoles et accessoires (80%) : jeux d'action et de combat, de sports et de courses, d'aventure, etc. sous les marques PlayStation, Gameboy, Switch et X-Box ;
- produits dérivés sous licences (12,6%) : figurines, t-shirts, casquettes, sacs, porte-clés, mugs, etc. sous les marques Super MarioTM, ZeldaTM, PokémonTM, LEGOTM, Star WarsTM, SimpsonsTM, Harry PotterTM, Call of DutyTM, Assassin's CreedTM, Games of ThroneTM, etc. ;
- CD Rom de loisirs et accessoires pour PC (2,2%) ;
- appareils et accessoires mobiles et produits connectés (2,2%) ;
- autres (3%).
La commercialisation des produits est assurée notamment au travers de revendeurs professionnels et de commerces de proximité, de la grande distribution, des grands magasins et de multi-spécialistes.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (90%), Europe (4,3%), Afrique (2,4%) et autres (3,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.