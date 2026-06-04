Innio réussit son entrée au Nasdaq grâce à la pénurie d'électricité de l'IA

Le spécialiste allemand des moteurs à gaz et des solutions d'énergie décentralisée bondit d'environ 22% en séance pour ses débuts au Nasdaq, porté par l'appétit des investisseurs pour les infrastructures critiques de l'intelligence artificielle.

L'entrée en Bourse d'Innio NV a confirmé jeudi l'intérêt du marché pour les fournisseurs industriels exposés à la montée en puissance des centres de données. Le groupe basé à Munich a vu son titre progresser d'environ 22% pour ses premiers échanges au Nasdaq, sous le symbole INIO, après une introduction fixée à 27 dollars par action. L'opération, relevée de 75 à 90 millions d'actions, a permis de lever 2,43 MdsUSD, mais uniquement au profit de l'actionnaire vendeur, Innio ne recevant aucun produit de l'offre.



Encore peu connu du grand public, Innio fabrique et entretient des systèmes de production d'électricité sous les marques Jenbacher et Waukesha. Ses moteurs à gaz équipent notamment des centres de données, des micro-réseaux, des sites industriels, des installations de stabilisation du réseau et des infrastructures de compression de gaz. Cette spécialisation place l'entreprise dans une zone devenue très recherchée, à l'intersection de l'IA, de l'électrification et des contraintes de raccordement aux réseaux.



Le dossier attire d'autant plus que les prises de commandes d'équipements destinés aux centres de données ont brusquement changé d'échelle. Selon Reuters, elles sont passées de 27 MUSD en 2023 à 2,28 MdsUSD en 2025, dans un contexte où les opérateurs cherchent davantage de solutions de production sur site pour sécuriser leur alimentation électrique. Innio revendique aussi une présence dans une centaine de pays et une activité de services récurrente, adossée au cycle de vie des équipements.