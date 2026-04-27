Insee : les prix du pétrole et du gaz ont flambé en mars

Selon l'Insee, en mars 2026, le prix du pétrole en euros flambe (+45,9% sur un mois après +6,6% en février), tout comme celui du gaz (+63,1% après -5,1%), en raison du déclenchement de la guerre au Proche-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Selon l'Insee, en mars 2026, le prix du pétrole en euros flambe (+45,9% sur un mois après +6,6% en février), tout comme celui du gaz (+63,1% après -5,1%), en raison du déclenchement de la guerre au Proche-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz.



En mars 2026, le prix en dollars du pétrole brut de la mer du Nord (Brent) flambe (+42,6% après +7,3% en février), s'établissant en moyenne à 98,9 dollars le baril. Il flambe également en euros (+45,9% après +6,6%).



Sur un an, le prix du baril augmente fortement en dollars (+36%) tout comme en euros, quoique de façon moins marquée (+27,2%), du fait de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar sur la période.



En outre, le prix du gaz sur le marché européen (TTF) flambe lui aussi sur le mois (+63,1% après -5,1%), s'établissant en moyenne à 52,9 euros/MWh. Sur un an, il augmente fortement (+26,5%).



A l'inverse, le prix de l'uranium en euros se replie sur le mois (-1,3% après +1,8%) mais augmente fortement sur un an (+24,1%).



Par ailleurs, l'Insee indique que les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) rebondissent sur ce mois de mars (+3,1% après -3,2%), mais baissent sur un an (-2,9%).



Enfin, les prix en euros des matières premières industrielles rebondissent aussi sur le mois (+3,5% après -2,2%) et augmentent fortement sur un an (+15,9 %).



Les prix des matières premières stratégiques évoluent en ordre dispersé sur le mois. En mars 2026, le prix du palladium baisse de nouveau (-9,3% après -8% en février), tout comme celui de l'argent (-2,7% après -11%), du platine (-2,2% après -12,4%) et du cuivre (-1,4% après -1,6%).



En revanche, le prix du lithium continue d'augmenter (+6,6% après +12,7%). Le prix du chrome rebondit (+3,7% après -10,5%), tout comme ceux du molybdène (+3,1% après -0,7%), du cobalt (+2,3% après -0,3%) et du nickel (+2% après -4,7%).