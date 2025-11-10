Instacart a publié des résultats meilleurs qu’attendu pour le troisième trimestre, soutenu par une croissance solide de ses commandes et une stratégie recentrée sous l’impulsion de son nouveau PDG, Chris Rogers. Le chiffre d’affaires a progressé de 10% sur un an pour atteindre 939 millions de dollars, légèrement au-dessus des prévisions, tandis que le bénéfice par action s’est établi à 51 cents, contre 49 cents attendus. La valeur brute des transactions (GTV) a atteint 9,17 milliards de dollars, en hausse de 10%, surpassant également les estimations de FactSet.

Dans sa première lettre aux actionnaires, Rogers a présenté Instacart comme un leader du secteur, mettant l’accent sur l’expansion de ses partenariats commerciaux, le développement de son écosystème publicitaire et l’intégration de nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle. Le nombre de commandes a augmenté de 14% pour atteindre 83,4 millions, bien que le panier moyen ait reculé de 4% sous l’effet d’une hausse des commandes de repas et de la suppression des frais de livraison pour les petits paniers des abonnés Instacart+.

Pour le trimestre en cours, Instacart anticipe une GTV comprise entre 9,45 et 9,6 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 9% à 11%, avec un EBITDA attendu entre 285 et 295 millions de dollars. Ces prévisions prennent en compte une activité soutenue en octobre, mais aussi les effets du blocage gouvernemental sur le programme fédéral d’aide alimentaire SNAP. Le bénéfice net s’est élevé à 144 millions de dollars, contre 118 millions un an plus tôt. L’entreprise prévoit également un programme de rachat d’actions renforcé à hauteur de 1,5 milliard de dollars, incluant une opération accélérée de 250 millions. Instacart mise désormais sur l’IA et la fidélisation pour consolider son avance dans un secteur très concurrentiel.