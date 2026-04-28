Instacart : le retour d'une plateforme sous-estimée dans l'épicerie numérique
Nous avons à nouveau entré Instacart, juridiquement Maplebear, dans le portefeuille Investisseur USA de Zonebourse le 16/04/2026 après l'avoir sortie le 14/08/2025, à une période où l'offensive d'Amazon dans la livraison nourrissait de sérieux doutes sur la capacité du groupe à défendre sa position. Huit mois plus tard, le dossier mérite d'être relu avec moins de méfiance. Non parce que la menace concurrentielle aurait disparu, mais parce qu'Instacart a démontré qu'elle pouvait encore accélérer, monétiser ses volumes et renforcer son rôle auprès des distributeurs alimentaires.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur INSTACART (MAPLEBEAR) depuis le 16/04/2026
Maplebear Inc. sous le nom d'Instacart, est une société de technologie alimentaire en Amérique du Nord qui travaille avec les épiciers et les détaillants pour transformer la façon dont les gens font leurs courses. La société s'associe à plus de 1 500 enseignes nationales, régionales et locales pour faciliter les achats en ligne et les services de livraison et de ramassage dans plus de 85 000 magasins d'Amérique du Nord sur la place de marché Instacart. La plateforme Instacart offre aux détaillants un ensemble de produits et de services technologiques de niveau professionnel pour alimenter leurs expériences de commerce électronique, remplir les commandes, numériser les magasins de briques et de mortier, fournir des services de publicité et recueillir des informations. Avec Instacart Ads, des milliers de marques de biens de consommation emballés (CPG) - des leaders de la catégorie aux marques émergentes - s'associent à la société pour entrer directement en contact avec les consommateurs en ligne, directement sur le lieu d'achat. La société, par l'intermédiaire d'Instacart Health, fournit des outils permettant d'accroître la sécurité nutritionnelle et de faciliter les choix sains pour les consommateurs.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.