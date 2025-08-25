Intel Corporation a annoncé vendredi soir la signature d'un accord avec l'administration Trump, pour un investissement de 8,9 milliards de dollars de l'Etat américain au capital du fabricant de processeurs.
Cette participation à hauteur de 9,9% du capital sera financée par 5,7 milliards de dollars restants de subventions précédemment accordées, mais pas encore versées, et les 3,2 milliards attribués au groupe dans le cadre du programme Secure Enclave.
Cet investissement public, sous forme de l'acquisition de 433,3 millions d'actions ordinaires, s'ajoute aux 2,2 milliards de dollars de subventions CHIPS qu'Intel a reçues à ce jour, soit un investissement total de 11,1 milliards de dollars.
Il s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de développer la production de puces sur le territoire américain. Le gouvernement ne prévoit pas de siéger au conseil d'administration, ni d'autres droits de gouvernance ou d'information.
Le gouvernement recevra en outre un bon de souscription de cinq ans, à 20 dollars par action, pour un supplément de 5% des actions ordinaires d'Intel, qui ne pourra être exercé que si Intel cesse de posséder au moins 51% de l'activité de fonderie.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).