Intel a annoncé lundi un investissement de 2 milliards de dollars de la part de SoftBank, tandis que des discussions se poursuivent à Washington autour d'une éventuelle prise de participation publique de 10%. Entre soutien privé et interventionnisme étatique, le géant américain des semi-conducteurs devient l'épicentre d'une bataille pour l'avenir de la fabrication de puces aux États-Unis.

SoftBank, via une émission primaire d’actions, obtient près de 2% du capital d’Intel, valorisé sur la base de 23 dollars par action. Le groupe japonais, déjà engagé dans plusieurs paris spectaculaires sur l’intelligence artificielle et les infrastructures de calcul, justifie ce choix par sa conviction que la production avancée de semi-conducteurs va se redéployer massivement outre-Atlantique. Masayoshi Son, son PDG, estime qu’Intel reste incontournable malgré ses retards technologiques et ses pertes records de 2024.

En parallèle, l’administration Trump envisage de convertir une partie des subventions du Chips Act, environ 10,9 milliards de dollars, en actions, ce qui reviendrait à prendre 10% du capital d’Intel. Cette hypothèse, révélée par Bloomberg, renforcerait la stratégie interventionniste de la Maison-Blanche, déjà à l’origine d’accords massifs avec Nvidia, U.S. Steel ou MP Materials. Elle illustre la volonté de Donald Trump de consolider des “champions nationaux” pour réduire la dépendance à la Chine.

Pour Intel, ces soutiens sont cruciaux. Le groupe peine à percer sur le marché en plein essor des puces IA, dominé par Nvidia, et son activité de fonderie accumule les pertes et les retards. Si SoftBank mise sur un rôle central d’Intel dans la réindustrialisation américaine, une entrée directe de Washington au capital poserait la question d’une gouvernance hybride, où capitaux privés et pouvoir politique se croiseraient dans un secteur jugé stratégique.