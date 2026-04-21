Intel prend 1,5% à Wall Street, aidé par HSBC qui relève sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours porté de 50 à 95 USD, une cible qui implique un potentiel de hausse de l'ordre de 45% pour le titre du géant des semi-conducteurs.
"Depuis le 1er avril, l'action Intel a connu un fort rebond de 60% (contre +16% pour le Nasdaq), principalement grâce au rachat d'une participation dans l'usine en Irlande et à l'annonce de son adhésion au projet Terafab en tant que partenaire de fonderie", note HSBC.
Cependant, la banque britannique continue de penser que le secteur des processeurs pour serveurs constitue le principal catalyseur à court terme pour stimuler la hausse des bénéfices du groupe, et que ceci "n'est toujours pas pris en compte".
S'il n'inclut pas l'activité de fonderie dans sa valorisation "car l'incertitude liée aux clients externes subsiste", HSBC pointe donc le potentiel de progression des CPU pour serveurs, qui est selon lui "largement suffisant pour la croissance des bénéfices".
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.