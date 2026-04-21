Intel bien orienté avec un relèvement de broker

Intel prend 1,5% à Wall Street, aidé par HSBC qui relève sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours porté de 50 à 95 USD, une cible qui implique un potentiel de hausse de l'ordre de 45% pour le titre du géant des semi-conducteurs.

"Depuis le 1er avril, l'action Intel a connu un fort rebond de 60% (contre +16% pour le Nasdaq), principalement grâce au rachat d'une participation dans l'usine en Irlande et à l'annonce de son adhésion au projet Terafab en tant que partenaire de fonderie", note HSBC.



Cependant, la banque britannique continue de penser que le secteur des processeurs pour serveurs constitue le principal catalyseur à court terme pour stimuler la hausse des bénéfices du groupe, et que ceci "n'est toujours pas pris en compte".



S'il n'inclut pas l'activité de fonderie dans sa valorisation "car l'incertitude liée aux clients externes subsiste", HSBC pointe donc le potentiel de progression des CPU pour serveurs, qui est selon lui "largement suffisant pour la croissance des bénéfices".