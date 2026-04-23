Intel dépasse largement les attentes et rassure les marchés
Intel a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, marquant un possible tournant après plusieurs périodes difficiles. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 29 cents par action, contre seulement 1 cent anticipé, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 13,58 milliards de dollars, bien au-dessus des 12,42 milliards attendus. Cette performance a été saluée en Bourse, avec une hausse d'environ 14% du titre dans les échanges après la publication.
"La prochaine vague d'IA rapprochera l'intelligence de l'utilisateur final, passant des modèles fondamentaux à l'inférence, puis à l'automatisation. Cette évolution accroît considérablement la demande pour les processeurs, les plaquettes et les solutions d'encapsulation avancées d'Intel", a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel. Le groupe a notamment étendu ses capacités d'assemblage et de test à Penang, en Malaisie, afin de soutenir les produits de ses clients face à la demande mondiale croissante de solutions d'emballage, tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Les revenus ont progressé de 7,2% sur un an, traduisant un retour à la croissance après plusieurs trimestres marqués par des reculs. Les revenus du segment centres de données et IA ont atteint 5,1 milliards de dollars, contre des estimations de 4,41 milliards de dollars. Longtemps distancé par Nvidia et AMD dans le domaine de l'intelligence artificielle, Intel semble amorcer un redressement, soutenu notamment par des investissements et un appui stratégique des autorités américaines visant à relocaliser la production de semi-conducteurs.
Pour le deuxième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice ajusté de 20 cents par action, des perspectives supérieures aux attentes du marché. Depuis le début de l'année, l'action affiche une forte progression, prolongeant une dynamique positive amorcée en 2025.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.