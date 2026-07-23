Intel dépasse les attentes grâce à l'essor de l'IA et accélère ses investissements
Intel a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses processeurs destinés aux centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le groupe enregistre sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis près de quinze ans et a présenté des perspectives également supérieures aux estimations du marché. L'action Intel progresse de plus de 12% dans les échanges prolongés
Au deuxième trimestre, Intel a dégagé un bénéfice ajusté de 42 cents par action, contre 21 cents attendus par les analystes, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 25% sur un an, à 16,1 milliards de dollars, dépassant largement le consensus de 14,42 milliards. Le directeur général Lip-Bu Tan a évoqué une demande "sans précédent" en capacités de calcul alimentée par l'intelligence artificielle, estimant que cette dynamique place le groupe en bonne position pour poursuivre sa croissance.
Pour le trimestre en cours, Intel prévoit un bénéfice ajusté de 38 cents par action et un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, là encore au-dessus des attentes des analystes. Le groupe a également annoncé une hausse significative de ses investissements afin de développer son activité de fonderie, tout en soulignant les progrès de son procédé de fabrication 14A. Si Intel a récemment désigné Fortinet comme premier client officiel de cette activité, les investisseurs attendent toujours l'annonce d'un client majeur utilisant ses technologies de production les plus avancées.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.