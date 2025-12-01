L’action d’Intel a progressé de plus de 10% vendredi, soutenue par les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities, évoquant un possible accord avec Apple pour la fabrication d’une puce d’entrée de gamme à partir de 2027. Selon Kuo, Intel pourrait livrer ce composant dès le deuxième ou troisième trimestre 2027, sous réserve de la publication de son kit de conception technique attendu début 2026. Un tel partenariat marquerait un tournant pour Intel, dont la fonderie cherche à s’imposer face à des concurrents comme TSMC.

Cet accord, encore non confirmé, renforcerait le positionnement d’Intel comme fournisseur stratégique et pourrait constituer un signal fort pour d’autres clients potentiels. Apple s’appuie aujourd’hui quasi exclusivement sur TSMC pour produire ses puces destinées aux iPhone, iPad et Mac. Le contrat évoqué par Kuo porterait uniquement sur une puce de faible puissance, sans remise en cause immédiate de la domination du fondeur taïwanais.

Au-delà des enjeux technologiques, cet éventuel rapprochement aurait aussi une dimension politique, en phase avec les efforts américains de relocalisation industrielle. Intel, dont l’action s’est redressée après avoir atteint un point bas en avril, pourrait tirer parti de ce partenariat pour décrocher des contrats plus ambitieux. Ce développement intervient alors qu’Intel fait également face à une plainte de TSMC, qui l’accuse d’avoir bénéficié de fuites d’informations confidentielles via un ancien cadre.