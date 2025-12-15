Intel serait en passe de racheter la startup SambaNova Systems, spécialisée dans les puces d’intelligence artificielle, pour environ 1,6 milliard de dollars, dette comprise, selon des informations de Bloomberg News. L’accord, encore en négociation, pourrait être finalisé dès le mois prochain, bien que les modalités précises restent sujettes à évolution. D’autres investisseurs auraient également signé des lettres d’intention, laissant la porte ouverte à une alternative au rachat.

Fondée en 2017, SambaNova développe des architectures matérielles et logicielles optimisées pour l’IA générative et l’entraînement de modèles complexes. Cette opération renforcerait la position d’Intel dans un secteur hautement concurrentiel dominé par Nvidia, alors que le groupe cherche à accélérer sa relance technologique sous la direction de Pat Gelsinger.

Un élément notable du dossier est la double casquette de Lip Bu Tan, actuel PDG d’Intel et président du conseil d’administration de SambaNova, ce qui pourrait soulever des questions de gouvernance si la transaction se concrétise. Aucun des deux groupes n’a souhaité commenter ces informations. Cette acquisition s’inscrirait dans la stratégie d’Intel visant à renforcer son portefeuille dans l’intelligence artificielle, domaine jugé central pour son avenir industriel.