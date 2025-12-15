Intel serait en passe de racheter la startup SambaNova Systems, spécialisée dans les puces d’intelligence artificielle, pour environ 1,6 milliard de dollars, dette comprise, selon des informations de Bloomberg News. L’accord, encore en négociation, pourrait être finalisé dès le mois prochain, bien que les modalités précises restent sujettes à évolution. D’autres investisseurs auraient également signé des lettres d’intention, laissant la porte ouverte à une alternative au rachat.
Fondée en 2017, SambaNova développe des architectures matérielles et logicielles optimisées pour l’IA générative et l’entraînement de modèles complexes. Cette opération renforcerait la position d’Intel dans un secteur hautement concurrentiel dominé par Nvidia, alors que le groupe cherche à accélérer sa relance technologique sous la direction de Pat Gelsinger.
Un élément notable du dossier est la double casquette de Lip Bu Tan, actuel PDG d’Intel et président du conseil d’administration de SambaNova, ce qui pourrait soulever des questions de gouvernance si la transaction se concrétise. Aucun des deux groupes n’a souhaité commenter ces informations. Cette acquisition s’inscrirait dans la stratégie d’Intel visant à renforcer son portefeuille dans l’intelligence artificielle, domaine jugé central pour son avenir industriel.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.