Intel entouré après un début d'année sur les chapeaux de roues

Intel se distingue clairement en début de séance à Wall Street, s'envolant de 23% et affichant ainsi un gain de quasiment 125% depuis le 1er janvier : le géant des microprocesseurs a non seulement largement battu les attentes au 1er trimestre, mais aussi dévoilé des objectifs meilleurs que prévu pour le trimestre en cours, tirant son épingle du jeu dans la demande en CPU serveurs liée à l'essor de l'IA.

Intel se distingue clairement en début de séance à Wall Street, s'envolant de 23% et affichant ainsi un gain de quasiment 125% depuis le 1er janvier : le géant des microprocesseurs a non seulement largement battu les attentes au 1er trimestre, mais aussi dévoilé des objectifs meilleurs que prévu pour le trimestre en cours, tirant son épingle du jeu dans la demande en CPU serveurs liée à l'essor de l'IA.



Un 1er trimestre largement au-dessus des attentes



Sur les 3 premiers mois de l'année, le groupe de Santa Clara (Californie) a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,29 USD, en augmentation de 123% en comparaison annuelle, alors que les analystes n'espéraient en moyenne que 0,01 USD.



De même, ses revenus se sont eux aussi révélés bien supérieurs aux attentes, puisqu'ils se sont accrus de 7% pour atteindre 13,56 MdsUSD, à comparer à un consensus qui n'était que de 12,48 MdsUSD.



"Nous avons livré des résultats solides au 1er trimestre, reflétant le rôle croissant et essentiel des CPU à l'ère de l'IA et une demande sans précédent de silicium, ainsi que notre exécution rigoureuse pour étendre l'offre disponible", commentait son CFO David Zinsner.



Le groupe a notamment étendu ses capacités d'assemblage et de test à Penang, en Malaisie, afin de soutenir les produits de ses clients face à la demande mondiale croissante de solutions d'emballage, tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.



Des objectifs encourageants pour le trimestre en cours



Au-delà de ce début d'année solide, Intel rassure le marché avec ses objectifs pour le trimestre en cours : outre un BPA ajusté de 0,20 USD, il anticipe une marge brute non GAAP de 39% et des revenus entre 13,8 et 14,8 MdsUSD, contre des consensus de 36,4% et 13,1 MdsUSD respectivement.



"L'ampleur de ce dépassement d'attentes pour le 2e trimestre soutient notre thèse, selon laquelle le potentiel de hausse des CPU serveurs commencerait à se manifester à partir du 2e trimestre", réagit HSBC, qui reste à "achat" sur le titre et remonte sa cible de 95 à 100 USD.



Un potentiel des CPU serveur sous-évalué, selon HSBC



Selon la banque britannique, le potentiel de hausse des CPU serveurs reste sous-évalué par le marché, car elle prévoit une croissance globale des livraisons de CPU serveurs de 20% et 21% en 2026 et 2027, portée par la montée de l'IA agentique.



Dans sa note, HSBC met aussi en avant une amélioration des rendements en fonderie, ce qui devrait lui permettre de réduire ses pertes dans ce segment d'activité, tout en se disant plus prudent quant au calendrier du potentiel de hausse des fonderies orientées clients externes.



"Nous voyons des opportunités de revenus pour des clients externes plus précoces grâce au packaging avancé EMIB, qui pourraient continuer à surprendre à la hausse", ajoute la banque, qui relève ses attentes de BPA de 7% pour 2026 et de 3% pour 2027.