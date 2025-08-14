Alors que les marchés misent sur une possible baisse des taux en attendant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Bloomberg révèle des discussions entre l'administration Trump et un acteur majeur sur une éventuelle prise de position. La divulgation de la position jusque-là secrète de Berkshire Hathaway vient raviver l'animation en cette fin de semaine.

En attendant les publications très attendues de Nvidia et Broadcom à la fin du mois, le marché américain reste focalisé sur un seul sujet : la prochaine baisse des taux. Ce jeudi, les attentes se sont toutefois légèrement refroidies après l’annonce d’une hausse des prix à la production plus importante que prévu, un signal peu compatible avec le scénario espéré par les investisseurs.

Les indices sont restés prudents tout au long de la séance : le Nasdaq 100 recule de 0,02%, le Dow Jones de 0,07%, tandis que le S&P 500 limite la casse avec un gain de 0,03% grâce à une annonce autour d’Intel en fin de journée, signant au passage un troisième record consécutif.

Dans le débat sur l’ampleur d’un éventuel assouplissement monétaire en septembre, les propos de Scott Bessent évoquant une baisse de 50 points semblent désormais moins crédibles. Les chances d’un recul plus modeste de 25 points pourraient se jouer avec la publication de l’indice des prix PCE, prévue, comme les résultats de Nvidia, pour la fin du mois.

Un autre événement pourrait toutefois bousculer cette attente : la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévue vendredi à 11h30 en Alaska (21h30 heure de Paris), qui pourrait ouvrir la voie à un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine.

La performance du jour revient à Intel, en hausse de 7,38%, après un article de Bloomberg révélant des discussions avec l’administration américaine sur une possible prise de participation de l’État dans son capital. Une opération justifiée par le futur site de production dans l’Ohio, appelé à devenir la plus grande plateforme mondiale de fabrication de semi-conducteurs.

Autre révélation, cette fois après la clôture : l’ “investissement secret” de Berkshire Hathaway concerne UnitedHealth. Le conglomérat a discrètement accumulé 500 millions d’actions de l’assureur en difficulté, soit 1,6 milliard de dollars, au cours des deux derniers trimestres. Les analystes estiment qu’il pourrait s’agir d’une initiative des lieutenants de Warren Buffett, Todd Combs et Ted Weschler. L’action UnitedHealth bondit de près de 7% dans les échanges post-séance.

En revanche, Applied Materials plonge de 11% après avoir dévoilé des prévisions bien inférieures aux attentes. Le groupe évoque une demande inégale, un contexte économique incertain et des niveaux de stocks élevés en Chine pour justifier cette révision.