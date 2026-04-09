Intel et Google renforcent leur collaboration pour l'infrastructure d'IA

Intel et Google font part d'une collaboration pluriannuelle pour faire progresser la prochaine génération d'infrastructures cloud et IA, renforçant le rôle crucial des unités centrales de traitement (CPU) et des unités de traitement d'infrastructure (IPU) personnalisées.

"À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, l'infrastructure devient plus complexe et hétérogène, ce qui favorise une dépendance accrue aux CPU pour l'orchestration, le traitement des données et les performances au niveau du système", soulignent les deux groupes.



Grâce à cette collaboration, Intel et Google s'allieront sur plusieurs générations de processeurs Intel Xeon afin d'améliorer les performances, l'efficacité énergétique et le coût total de possession de l'infrastructure mondiale de Google.



Google Cloud continue de déployer des processeurs Intel Xeon sur ses instances optimisées pour la charge de travail, y compris les derniers processeurs Intel Xeon 6 alimentant les instances C4 et N4.



"Ces plateformes prennent en charge un large éventail de charges de travail, de la coordination de l'entraînement à grande échelle de l'IA à l'inférence sensible à la latence et à l'informatique à usage général", précisent ils.



Parallèlement, Intel et Google étendent leur co-développement d'IPU personnalisées basées sur des ASIC, des accélérateurs programmables qui déchargent les fonctions réseau, stockage et sécurité des CPU hôtes.



En gérant les tâches d'infrastructure traditionnellement prises en charge par les CPU, les IPU débloquent une capacité de calcul efficace accrue et permettent aux fournisseurs cloud de se développer plus efficacement sans augmenter la complexité globale du système.