Intel et Google renforcent leur collaboration pour l'infrastructure d'IA
Intel et Google font part d'une collaboration pluriannuelle pour faire progresser la prochaine génération d'infrastructures cloud et IA, renforçant le rôle crucial des unités centrales de traitement (CPU) et des unités de traitement d'infrastructure (IPU) personnalisées.
"À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, l'infrastructure devient plus complexe et hétérogène, ce qui favorise une dépendance accrue aux CPU pour l'orchestration, le traitement des données et les performances au niveau du système", soulignent les deux groupes.
Grâce à cette collaboration, Intel et Google s'allieront sur plusieurs générations de processeurs Intel Xeon afin d'améliorer les performances, l'efficacité énergétique et le coût total de possession de l'infrastructure mondiale de Google.
Google Cloud continue de déployer des processeurs Intel Xeon sur ses instances optimisées pour la charge de travail, y compris les derniers processeurs Intel Xeon 6 alimentant les instances C4 et N4.
"Ces plateformes prennent en charge un large éventail de charges de travail, de la coordination de l'entraînement à grande échelle de l'IA à l'inférence sensible à la latence et à l'informatique à usage général", précisent ils.
Parallèlement, Intel et Google étendent leur co-développement d'IPU personnalisées basées sur des ASIC, des accélérateurs programmables qui déchargent les fonctions réseau, stockage et sécurité des CPU hôtes.
En gérant les tâches d'infrastructure traditionnellement prises en charge par les CPU, les IPU débloquent une capacité de calcul efficace accrue et permettent aux fournisseurs cloud de se développer plus efficacement sans augmenter la complexité globale du système.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.