Intel franchit un cap industriel avec l'architecture 18A et ses puces Core Ultra Series 3

Présenté lors du CES de Las Vegas, ce lancement marque un tournant technologique majeur avec l'utilisation du procédé de fabrication le plus avancé d'Intel, promettant des gains de performance et d'autonomie records pour les PC et l'industrie.

A l'occasion du CES 2026, Intel a dévoilé ses processeurs Intel Core Ultra Series 3, devenant la première plateforme conçue sur le noeud de gravure Intel 18A aux États-Unis.

Pour rappel, le "18" fait référence à 18 Angströms (soit 1,8 nanomètre), ce qui représente la taille des structures sur la puce électronique. Plus ce chiffre est petit, plus la puce est dense, performante et économe en énergie.



Destinée à équiper plus de 200 modèles de PC, cette génération se décline en nouvelles classes X9 et X7, intégrant jusqu'à 16 coeurs de processeur (CPU) et une unité de traitement neuronal (NPU) de 50 TOPS (milliards d'opérations par seconde).



Jim Johnson, vice-président senior chez Intel, a affirmé que le groupe est "totalement focalisé sur l'amélioration de l'efficacité énergétique" tout en offrant "plus de calcul pour l'intelligence artificielle".



Les gains annoncés par Intel sont massifs : une performance multithread en hausse de 60% et une autonomie pouvant atteindre 27 heures. Pour la première fois, ces puces sont également certifiées pour l'informatique en périphérie de réseau (Edge), visant des secteurs comme la robotique et la santé. Les précommandes ouvrent ce 6 janvier 2026.



Le titre gagne actuellement près de 1% en préouverture à New York.