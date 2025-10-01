L’action Intel a progressé de plus de 5% mercredi après des informations de Semafor indiquant que le groupe est engagé dans des discussions préliminaires avec AMD pour produire des puces via sa division fonderie. Une telle collaboration constituerait une avancée majeure pour Intel Foundry, qui cherche à renforcer sa crédibilité en attirant de grands clients.

Le projet surprend, AMD étant un concurrent direct d’Intel sur les processeurs x86 pour PC et serveurs. Mais pour les analystes, le fait qu’AMD envisage de diversifier sa production au-delà de TSMC traduit une confiance grandissante dans les capacités industrielles d’Intel. Aucun détail n’a pour l’instant filtré sur l’ampleur de la production envisagée.

Intel bénéficie récemment de soutiens stratégiques, avec des investissements du gouvernement américain, de Nvidia et de SoftBank dans sa division fonderie. Nvidia n’a toutefois pas accepté à ce stade d’utiliser ses capacités industrielles. Depuis le début de l’année, l’action Intel gagne près de 77%, portée par l’optimisme autour de la stratégie menée par son nouveau PDG, Lip-Bu Tan, tandis qu’AMD est restée stable à l’annonce de ces discussions.