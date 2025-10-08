HSBC dégrade sa recommandation sur Intel de 'conserver' à 'réduire' tout en rehaussant son objectif de cours de 21,25 à 24 dollars, une nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse de l'ordre de 34% pour le titre du fabricant de processeurs.

Selon le broker, la revalorisation substantielle récente de l'action Intel, consécutive aux annonces de trois accords d'investissement de la part de SoftBank, l'administration américaine et Nvidia, est exagérée et n'est pas durable.

S'il pense que d'autres accords peuvent suivre, HSBC considère que le seul qui compte, à savoir un accord qui impliquerait un partage de technologies avec TSMC, semble éloigné. En outre, il pointe un manque de visibilité au sujet de l'accord avec Nvidia.