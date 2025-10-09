Intel annonce l'architecture 'Panther Lake', premier processeur client construit sur le procédé '18A', une technologie de gravure de classe 2 nanomètres intégralement développée et produite aux États-Unis. Pour rappel, le A de 18A signifie angström (1 angström = 0,1 nanomètre) : le 18A correspond donc à un procédé de classe 2 nanomètres.

Les processeurs Intel Core Ultra série 3, issus de cette architecture, offriront jusqu'à 16 coeurs, une hausse de 50% des performances CPU et graphiques et une puissance d'accélération IA atteignant 180 TOPS (rappelons que 1 TOPS désigne 'Tera Operations Per Second', c'est-à-dire mille milliards d'opérations par seconde).

La production en volume débutera fin 2025 dans la nouvelle usine Fab 52 de Chandler (Arizona), pour une commercialisation dès janvier 2026.

Intel a également présenté Clearwater Forest (Xeon 6+), sa future génération de processeurs serveurs gravés en 18A, prévue pour le premier semestre 2026, avec jusqu'à 288 coeurs et des gains significatifs en efficacité énergétique.

Selon le directeur général Lip-Bu Tan, ces avancées marquent 'une nouvelle ère du calcul' et renforcent la position d'Intel comme acteur clé de la fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis.