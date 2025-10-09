Intel annonce l'architecture 'Panther Lake', premier processeur client construit sur le procédé '18A', une technologie de gravure de classe 2 nanomètres intégralement développée et produite aux États-Unis. Pour rappel, le A de 18A signifie angström (1 angström = 0,1 nanomètre) : le 18A correspond donc à un procédé de classe 2 nanomètres.
Les processeurs Intel Core Ultra série 3, issus de cette architecture, offriront jusqu'à 16 coeurs, une hausse de 50% des performances CPU et graphiques et une puissance d'accélération IA atteignant 180 TOPS (rappelons que 1 TOPS désigne 'Tera Operations Per Second', c'est-à-dire mille milliards d'opérations par seconde).
La production en volume débutera fin 2025 dans la nouvelle usine Fab 52 de Chandler (Arizona), pour une commercialisation dès janvier 2026.
Intel a également présenté Clearwater Forest (Xeon 6+), sa future génération de processeurs serveurs gravés en 18A, prévue pour le premier semestre 2026, avec jusqu'à 288 coeurs et des gains significatifs en efficacité énergétique.
Selon le directeur général Lip-Bu Tan, ces avancées marquent 'une nouvelle ère du calcul' et renforcent la position d'Intel comme acteur clé de la fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
