Intel Corporation annonce la nomination immédiate de Craig H. Barratt, Ph.D., 63 ans, en tant qu'administrateur indépendant. Ce dirigeant expérimenté du secteur des semi-conducteurs a occupé des postes clés chez Atheros Communications, Qualcomm, Google et Intel, où il a dirigé les activités Ethernet, photonique et réseaux.

Le dirigeant d'Intel, Lip-Bu Tan, a salué 'un leader technologique accompli, capable d'innover et de transformer les entreprises', un atout pour la stratégie de croissance à long terme du groupe.

Le Dr Craig H. Barratt siège également aux conseils d'Intuitive Surgical et d'Astera Labs.