Intel Corporation annonce la nomination immédiate de Craig H. Barratt, Ph.D., 63 ans, en tant qu'administrateur indépendant. Ce dirigeant expérimenté du secteur des semi-conducteurs a occupé des postes clés chez Atheros Communications, Qualcomm, Google et Intel, où il a dirigé les activités Ethernet, photonique et réseaux.
Le dirigeant d'Intel, Lip-Bu Tan, a salué 'un leader technologique accompli, capable d'innover et de transformer les entreprises', un atout pour la stratégie de croissance à long terme du groupe.
Le Dr Craig H. Barratt siège également aux conseils d'Intuitive Surgical et d'Astera Labs.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
