Intel profite de l'optimisme de Wedbush à trois jours de ses résultats
Intel signe l'une des progressions les plus notables à Wall Street ce lundi, le titre profitant de commentaires encourageants de la part des analystes de Wedbush à trois jours de la publication de ses résultats trimestriels.
Une heure environ après l'ouverture, le titre du fabricant de puces gagne plus de 3% à 98 USD, à comparer avec une hausse d'à peine 0,2% pour l'indice S&P 500 dans son ensemble.
Dans une note de recherche, la maison de courtage estime que le groupe californien devrait dépasser le consensus du marché sur son 2ème trimestre à l'occasion de sa publication prévue jeudi soir, porté par un solide pouvoir de fixation des prix et le redressement spectaculaire de ses ventes dans les centres de données.
Le pricing power comme principal catalyseur
Le broker explique s'attendre à ce que les ventes de puces pour centres de données aient fortement progressé sur la période allant d'avril à juin, portées par des hausses de prix à deux chiffres et par une amélioration plus rapide que prévu des rendements de production.
Selon ses analystes, c'est en effet la division Data Center & AI qui devrait être le véritable moteur de la performance.
"Dans notre modèle, la majeure partie de la progression d'un trimestre à l'autre provient d'un bond des ventes liées aux centres de données, que nous estimons à environ +10% par rapport au trimestre précédent et +40% sur un an", indiquent-ils dans leur étude.
Une dynamique favorable encore appelée à se prolonger
Cette dynamique s'appuie principalement sur la revalorisation sensible des prix de vente moyens, expliquent-ils, puisqu'après les augmentations imposées au 1er trimestre, Intel a appliqué de nouvelles hausses à deux chiffres au 2ème trimestre et se prépare à des ajustement similaires pour le 3ème trimestre.
D'après Wedbush, ces augmentations de tarifs suffisent à elles seules à garantir le dépassement des prévisions de chiffre d'affaires.
Même sur le marché des PC, pourtant freiné par une tendance à un ralentissement mondial, la hausse des prix des processeurs pourrait également surprendre favorablement, conclut le professionnel, qui ajoute que la montée en puissance du noeud de gravure avancé 18A libère d'anciennes lignes de fabrication pour répondre à la forte demande sur les serveurs.
Wedbush maintient son opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 60 USD, estimant que la valorisation actuelle de l'action est tendue. Le titre s'est envolé de plus de 164% depuis le début de l'année et grimpe de 322% sur les 12 mois écoulés.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.