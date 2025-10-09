Intel a dévoilé jeudi sa nouvelle génération de processeurs Panther Lake, qui équipera les ordinateurs portables à partir de 2026. Ces puces seront produites avec la technologie de gravure 18A, la plus avancée jamais développée par le groupe sur le sol américain. Leur fabrication sera assurée par l’usine Fab 52 en Arizona, que le fondeur annonce désormais pleinement opérationnelle, marquant une étape clé dans la relocalisation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis.

"Les États-Unis ont toujours été le cœur de notre innovation et de notre production avancée", a déclaré le directeur général Lip-Bu Tan, soulignant la volonté d’Intel de renforcer son ancrage industriel national. Le groupe, longtemps en perte de vitesse face à AMD et Nvidia, cherche à se repositionner dans la course à l’intelligence artificielle et à regagner sa place de leader technologique. Le lancement de Panther Lake constitue un jalon majeur de cette stratégie de redressement.

L’annonce intervient dans un contexte politique et industriel tendu. L’administration Trump a pris en août une participation de 10% dans Intel afin de soutenir la souveraineté américaine dans les semi-conducteurs, un secteur jugé critique. Intel a également attiré des investissements de SoftBank et Nvidia. Malgré les pressions exercées sur Lip-Bu Tan, que Donald Trump avait publiquement critiqué avant de se raviser, le titre Intel s’est envolé de 87% depuis le début de l’année, signe d’un regain de confiance des investisseurs dans la capacité du groupe à redevenir un pilier de l’innovation technologique américaine.