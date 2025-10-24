Intel a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) de 0,23 dollar par action au titre du troisième trimestre 2025, dépassant ainsi le consensus de marché et se comparant à une perte de 0,46 USD par action un an auparavant.
Toujours en données non GAAP, le fabricant de microprocesseurs a amélioré ses marges opérationnelle (+29 points de pourcentage à 11,2%) et brute (+22 points à 40%), pour des revenus en croissance de 3% à 13,7 milliards de dollars.
'Nos résultats plus solides que prévu marquent notre quatrième trimestre consécutif d'amélioration et reflètent la vigueur sous-jacente de nos marchés clés. La demande actuelle dépasse l'offre, tendance qui devrait se poursuivre en 2026', estime le CFO David Zinsner.
Pour les trois derniers mois de 2025, Intel anticipe un BPA non GAAP de 0,08 USD, une marge brute ajustée de 36,5% et des revenus de 12,8 à 13,8 MdsUSD, en excluant Altera après la vente d'une participation majoritaire finalisée au troisième trimestre.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
