Intel revoit en baisse sa prévision de dépenses opérationnelles pour 2025

Intel a annoncé lundi avoir revu à la baisse sa prévision de dépenses opérationnelles pour 2025 après avoir finalisé la cession de 51% de sa filiale de puces programmables Altera au fonds d'investissement Silver Lake pour un montant de 3,3 milliards de dollars.



Le fabricant de semi-conducteurs, qui conservera 49% du capital d'Altera, explique que cette déconsolidation va se traduire par une réduction de ses coûts opérationnels, désormais attendus à 16,8 milliards de dollars cette année, et non plus autour de 17 milliards.



Pour l'exercice 2026, Intel dit toujours tabler sur un allègement de ses dépenses d'exploitation annuelles, envisagées à quelque 16 milliards.



Sur les six premiers mois de l'année, Altera a réalisé un chiffre 816 millions de dollars pour des dépenses opérationnelles de 356 millions d'euros.



A la Bourse de New York, l'action Intel était attendue en hausse de 1,7% lundi à l'ouverture dans le sillage de ces informations.