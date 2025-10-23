Intel a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, marquant une reprise notable de la demande pour ses processeurs x86 et une amélioration de sa rentabilité. Ce rapport intervient alors que le gouvernement américain est devenu en août le principal actionnaire du groupe, détenant 10% de son capital à la suite d’un investissement fédéral de 8,9 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a atteint 13,65 milliards, contre 13,14 milliards anticipés, tandis que le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 23 cents. En Bourse, le titre a gagné près de 6% après la publication et affiche une progression de 87% depuis janvier.

Le bénéfice net ressort à 4,1 milliards de dollars, soit 90 cents par action, après une perte de 16,6 milliards un an plus tôt. Intel prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d’affaires médian de 13,3 milliards et un bénéfice ajusté de 8 cents par action, en ligne avec les attentes. La direction a précisé que la comptabilisation de l’investissement public restait inédite et pourrait nécessiter des ajustements une fois la méthode validée par la SEC. L’investissement fédéral du trimestre s’élève à 5,7 milliards.

Le groupe a par ailleurs officialisé un partenariat stratégique avec Nvidia, qui a investi 5 milliards de dollars dans Intel pour développer conjointement des processeurs combinant CPU et GPU destinés à l’intelligence artificielle. Les ventes de la division PC ont atteint 8,5 milliards de dollars, en hausse sur un an, tandis que la branche centres de données a reculé de 1% à 4,1 milliards. Intel Foundry, son activité de fonderie, a généré 4,2 milliards de dollars, exclusivement issus de sa consommation interne. Le groupe, qui compte désormais 88,4 millions d’employés contre 124 millions un an plus tôt, indique que la demande dépasse encore ses capacités de production et que cette tension pourrait perdurer jusqu’en 2026.