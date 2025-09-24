Intel aurait approché Apple pour obtenir un soutien financier, rapporte Bloomberg mercredi, citant des sources proches du dossier. Les discussions incluraient également l’éventualité d’un rapprochement stratégique plus large, mais elles restent à un stade préliminaire et aucun accord n’est garanti. Ni Intel ni Apple n’ont souhaité commenter ces informations. En Bourse, l’action Intel a bondi de plus de 6% à 10 minutes de la clôture de Wall Street après la publication de ces révélations.

Cette initiative intervient dans un contexte délicat pour le fabricant de semi-conducteurs, en perte de vitesse face à la concurrence sur le marché des puces avancées. Intel cherche à relancer sa compétitivité et à financer ses projets industriels de grande envergure, alors que le secteur connaît de profonds bouleversements.

La semaine dernière, Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, en échange d’une participation de 4% au capital. Un éventuel soutien d’Apple viendrait renforcer la crédibilité et les perspectives stratégiques du groupe, en consolidant sa capacité à redresser ses positions face à ses rivaux.





