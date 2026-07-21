Interactive Brokers bat les attentes, dopé par la fièvre du levier
Interactive Brokers a dépassé les attentes au deuxième trimestre grâce à la forte activité de ses clients et à l'expansion rapide du crédit sur marge. Le courtier a dégagé des revenus nets ajustés de 1,88 MdUSD, en hausse de 27% sur un an et supérieurs au consensus de 1,80 MdUSD. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 35% à 0,69 dollar, contre 0,64 dollar attendu, mais le titre reste stable dans les échanges électroniques post-clôture.
L'accélération repose sur les deux principaux moteurs du groupe à savoir les commissions, qui ont bondi de 30% à 673 MUSD, portées par des volumes plus élevés sur les options et les actions, et les revenus nets d'intérêts, qui ont augmenté de 23% à 1,06 MdUSD. Le nombre de comptes a progressé de 34% à 5,19 millions et les DARTs, qui mesurent les transactions quotidiennes génératrices de revenus, ont augmenté de 36%.
La plateforme à bas coûts a surtout bénéficié d'une envolée de 67% des prêts sur marge, à 108,5 MdsUSD, qui a compensé la contraction de la marge nette d'intérêts de 2,07% à 1,93%. Cette croissance rapide du levier des clients constitue aussi le principal point de vigilance, alors que les pertes sur créances ont atteint 10 MUSD, contre seulement 1 MUSD un an auparavant.
Ces résultats confirment l'environnement porteur observé chez les courtiers américains, Charles Schwab ayant également publié un bénéfice record après une hausse de 57% de ses volumes quotidiens. Interactive Brokers n'a toutefois pas détaillé la contribution de ses marchés prédictifs, pourtant présentés avant la publication comme un relais de croissance potentiel.
Interactive Brokers Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de courtage électronique automatisé et de services d'investissement en ligne. En outre, Le groupe propose une large gamme de prestations dont l'exécution des transactions, la compensation et le règlement sur de nombreuses classes d'actifs (actions, options, contrats à terme, devises, obligations, ETF, métaux précieux et cryptomonnaies).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.