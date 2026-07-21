Interactive Brokers bat les attentes, dopé par la fièvre du levier

Interactive Brokers a dépassé les attentes au deuxième trimestre grâce à la forte activité de ses clients et à l'expansion rapide du crédit sur marge. Le courtier a dégagé des revenus nets ajustés de 1,88 MdUSD, en hausse de 27% sur un an et supérieurs au consensus de 1,80 MdUSD. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 35% à 0,69 dollar, contre 0,64 dollar attendu, mais le titre reste stable dans les échanges électroniques post-clôture.

L'accélération repose sur les deux principaux moteurs du groupe à savoir les commissions, qui ont bondi de 30% à 673 MUSD, portées par des volumes plus élevés sur les options et les actions, et les revenus nets d'intérêts, qui ont augmenté de 23% à 1,06 MdUSD. Le nombre de comptes a progressé de 34% à 5,19 millions et les DARTs, qui mesurent les transactions quotidiennes génératrices de revenus, ont augmenté de 36%.



La plateforme à bas coûts a surtout bénéficié d'une envolée de 67% des prêts sur marge, à 108,5 MdsUSD, qui a compensé la contraction de la marge nette d'intérêts de 2,07% à 1,93%. Cette croissance rapide du levier des clients constitue aussi le principal point de vigilance, alors que les pertes sur créances ont atteint 10 MUSD, contre seulement 1 MUSD un an auparavant.



Ces résultats confirment l'environnement porteur observé chez les courtiers américains, Charles Schwab ayant également publié un bénéfice record après une hausse de 57% de ses volumes quotidiens. Interactive Brokers n'a toutefois pas détaillé la contribution de ses marchés prédictifs, pourtant présentés avant la publication comme un relais de croissance potentiel.