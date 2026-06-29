La valorisation du groupe propriétaire du NYSE et de la plateforme de futures qui fait référence dans le secteur de l'énergie a récemment enfoncé ses plus bas touchés six ans plus tôt pendant la pandémie.

Grâce à leur ubiquité, les places de marché financières illustrent mieux que tout les vertus du fameux effet réseau - puisque, pour les participants, la liquidité appelle la liquidité, sur une infrastructure de transaction largement irremplaçable et strictement régulée.

Intercontinental Exchange - ICE pour les intimes - le démontre grâce à son impressionnant historique de croissance, avec un profit par action qui a augmenté à un rythme annualisé de 15% sur deux décennies complètes sans le moindre contrecoup.

56% du chiffre d'affaires découle de ses infrastructures de marché - le NYSE et les futures, notamment en Europe sur le Brent et le TTF, ainsi que les services de clearing, de données et de listings associés. Ce premier segment a vu sa performance opérationnelle crever le plafond ces derniers temps grâce à l'actualité orageuse sur les marchés de l'énergie.

Un quart du chiffre d'affaires provient lui du segment données de marché obligataire, sur lequel ICE affronte la concurrence généralement mieux établie de Bloomberg, LSEG, S&P et MSCI. Le cinquième restant provient enfin du segment prêts hypothécaires, grand pari stratégique du directeur général Jeffrey Sprecher, qui entend faire d'Intercontinental Exchange le véritable "système d'exploitation" du marché hypothécaire américain.

C'est à cette fin qu'il a piloté les acquisitions d'Ellie Mae et Black Knight pour 23 milliards de dollars à elles deux, en amont d'autres acquisitions plus ciblées, pour couvrir toute la chaîne de vie du prêt hypothécaire de l'émission jusqu'au service. Bien positionné, ICE n'est cependant pas seul à nourrir une telle ambition, sur un marché qui reste très cyclique - car très exposé aux taux - et fragmenté, et que les grands prêteurs entendent donc rationaliser.

En somme, les activités de marché fournissent une rente quasi monopolistique grâce aux effets de réseau. Les activités de données obligataires apportent des revenus récurrents de type logiciel et données, avec une excellente visibilité. L'activité prêts hypothécaires, enfin, offre le principal relais de croissance, avec un potentiel d'amélioration des marges à mesure que la plateforme s'intègre et que l'automatisation progresse.

ICE réalisait une année record - une de plus - en 2025, avec des distributions de capital aux actionnaires qui atteignaient 2,4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard orientés vers les rachats d'actions. L'exercice 2026, à en juger par les résultats du premier trimestre, s'annonce dans la continuité de cette tendance.

Mais les grosses acquisitions - financées par de l'endettement - ont pesé sur le bilan, et amené le ratio de solvabilité à un niveau inédit. En parallèle avec la hausse des taux enclenchée depuis maintenant quatre ans, le marché parie sur une contraction continue du marché immobilier, et par extension sur un retard à l'allumage du segment prêts hypothécaires d'ICE.

Ces développements expliquent sans doute que les multiples de valorisation aient récemment subi une compression. Les investisseurs accueillent donc avec davantage de prudence la vision industrielle très ambitieuse de Jeffrey Sprecher, qui a aussi piloté des prises de participation dans la plateforme de crypto OKX et dans la très polémique plateforme de paris Polymarket - sous le feu du régulateur, et qui compte la famille Trump parmi ses investisseurs.

Il y a six mois, le transfert de cotation du mastodonte Walmart du NYSE vers le Nasdaq faisait la une de la presse outre-Atlantique, sans toutefois peser sur le cours du titre.