InterContinental Sydney Coogee Beach annonce l'ouverture de la dernière phase de sa transformation de plusieurs millions de dollars, marquant une montée en gamme de son offre balnéaire.
L'établissement, intégré au portefeuille luxe et lifestyle d'IHG Hotels & Resorts (InterContinental Hotels Group), dévoile notamment une piscine à débordement face à l'océan, un Club Lounge et de nouveaux équipements sportifs.
La rénovation porte également sur 198 chambres et suites, avec une attention particulière portée au design et à l'expérience client, confiée au cabinet Woods Bagot.
L'objectif est d'adapter l'hôtel aux attentes d'une clientèle moderne en quête de séjours alliant confort, flexibilité et immersion locale.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.