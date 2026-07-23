Interparfums fait moins bien que prévu au 1er semestre et décroche en Bourse
Interparfums dévisse ce jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en net repli et inférieur aux attentes des analystes dans un contexte général toujours qualifié de "peu porteur".
Le concepteur de parfums sous licence a fait moins bien qu'attendu sur les six premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires ressorti en baisse de 7,3% à 414,3 millions d'euros, alors que les équipes d'Oddo BHF anticipaient par exemple 421,7 MEUR. A devises constants, l'activité recule de 3,7%.
Les ventes de Coach, la première marque de son portefeuille, ont progressé de 3% à 109,7 MEUR, suivies de celles de Jimmy Choo, qui se sont accrues de 1% à 104,9 MEUR.
Mais toutes les autres franchises, qu'il s'agisse de Montblanc, Lacoste, Lanvin ou Rochas, ont reculé.
Dans un communiqué, le groupe parisien explique rencontrer des difficultés persistantes en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, où l'activité continue de souffrir de l'attentisme des consommateurs.
Au total, son chiffre d'affaires en Europe a chuté de 7% à 70,1 MEUR sur le semestre.
Des prévisions prudentes, en attendant 2027
En attendant un exercice 2027 qui s'annonce plus dynamique avec le lancement de la gamme Longchamp, Interparfums dit anticiper pour cette année un chiffre d'affaires compris entre 850 et 870 MEUR, soit un recul modéré de l'ordre de 3% à taux de change constant par rapport à l'année 2025.
"Dans ce contexte, la trajectoire n'est pas mauvaise, mais notre estimation 2026 de 890 MEUR apparaît un peu haute", jugent les analystes d'Oddo, qui maintiennent leur opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours de 27 EUR.
Chez TPICAP Midcap, on évoque un premier semestre certes "décevant" tout en soulignant que la marge résiste "remarquablement", le management confirmant une marge opérationnelle élevée au 1er semestre 2026, comprise entre 19% et 20%, une prévision que la société de Bourse considère comme une "nouvelle preuve de l'agilité du modèle" de la société.
La banque d'investissement maintient sa recommandation "conserver" dans un exercice de transition mais ramène sa cible à 27 EUR contre 29,5 EUR suite à l'ajustement de ses estimations.
En Bourse, la valeur, qui accuse un repli de 1% depuis le début de l'année, lâche 8,8% à 23,8 EUR vers 11h10.
A ce niveau de cours, la capitalisation boursière d'Interparfums atteint 2,09 MdsEUR et ses multiples de valorisation s'élèvent à 18,5 fois les résultats estimés pour 2027, bien en dessous de ceux de comparables comme L'Oréal (26,1x), en ligne avec Coty (18,9x) mais supérieurs à Puig (14,2x).
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,4%), Europe de l'Est (8,8%), Europe de l'Ouest (18,1%), Amérique du Nord (38,6%), Asie (12,8%), Amérique du Sud (8,8%), Moyen-Orient (5,8%) et Afrique (0,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.