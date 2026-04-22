Interparfums fait moins bien que prévu au 1er trimestre et recule en Bourse

Interparfums a fait largement moins bien que prévu au 1er trimestre en raison de la remontée de l'euro et d'un effet de base défavorable, ce qui pesait sur l'action du groupe ce mercredi matin à la Bourse de Paris.

Le concepteur de parfums sous licence a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 8,5% à 215,5 millions d'euros, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 225 millions d'euros en moyenne.



A devises constantes, le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Coach, Montblanc ou Lacoste affiche un repli de l'activité plus limité de 2,6% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, son PDG Philippe Benacin évoque une performance "correcte" au vu de l'environnement géopolitique et économique particulièrement dégradé du moment.



Le Moyen-Orient et l'Europe pèsent sur l'activité



"Malgré ce contexte particulièrement défavorable, Interparfums réalise un début d'année 2026 satisfaisant", souligne-t-il.



Le groupe affiche une performance stable en Amérique du Nord, son premier marché, mais a vu ses ventes reculer de 19% en Europe de l'Ouest, son deuxième débouché.



L'activité a surtout été pénalisée par l'effondrement des ventes au Moyen Orient (-40%) en raison de la persistance de la guerre contre l'Iran.



Au niveau des franchises, les meilleures performances reviennent à Coach, dont les ventes ont augmenté de 17%, suivi par Montblanc (+2%), tandis que toutes les autres marques de premier plan (Jimmy Choo, Lacoste, Rochas et Lanvin) ont reculé.



Les analystes restent sur la réserve



Dans une note, les analystes d'AllInvest évoquent un "début d'année compliqué" qui confirme leur point de vue selon lequel 2026 constituera une "année de transition".



Oddo BHF, qui est à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 27 euros, rappelle de son côté qu'une amélioration de la dynamique est prévue pour 2027 avec de nombreux lancements de produits, mais aussi que le calendrier devrait se révéler plus porteur à partir du mois de septembre.



"Si le momentum sera meilleur plus tard dans l'année, le titre a déjà intégré ce profil", estime cependant la société de Bourse.



En Bourse, la valeur, en repli de 22% sur 12 mois, perdait plus de 2% à moins de 23,9 euros ce mercredi à la Bourse de Paris.



A ce niveau de cours, la capitalisation boursière d'Interparfums atteint quasiment deux milliards d'euros et son PER ressort à 20,4 fois les résultats estimés pour 2026, un niveau proche de celui de LVMH (21,6x) mais désormais très éloigné de celui d'Hermès (37,4x), qui reste le titre le plus richement valorisé au sein du secteur du luxe.