Interparfums fait moins bien que prévu au 1er trimestre et recule en Bourse
Interparfums a fait largement moins bien que prévu au 1er trimestre en raison de la remontée de l'euro et d'un effet de base défavorable, ce qui pesait sur l'action du groupe ce mercredi matin à la Bourse de Paris.
Le concepteur de parfums sous licence a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 8,5% à 215,5 millions d'euros, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 225 millions d'euros en moyenne.
A devises constantes, le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Coach, Montblanc ou Lacoste affiche un repli de l'activité plus limité de 2,6% d'une année sur l'autre.
Dans un communiqué, son PDG Philippe Benacin évoque une performance "correcte" au vu de l'environnement géopolitique et économique particulièrement dégradé du moment.
Le Moyen-Orient et l'Europe pèsent sur l'activité
"Malgré ce contexte particulièrement défavorable, Interparfums réalise un début d'année 2026 satisfaisant", souligne-t-il.
Le groupe affiche une performance stable en Amérique du Nord, son premier marché, mais a vu ses ventes reculer de 19% en Europe de l'Ouest, son deuxième débouché.
L'activité a surtout été pénalisée par l'effondrement des ventes au Moyen Orient (-40%) en raison de la persistance de la guerre contre l'Iran.
Au niveau des franchises, les meilleures performances reviennent à Coach, dont les ventes ont augmenté de 17%, suivi par Montblanc (+2%), tandis que toutes les autres marques de premier plan (Jimmy Choo, Lacoste, Rochas et Lanvin) ont reculé.
Les analystes restent sur la réserve
Dans une note, les analystes d'AllInvest évoquent un "début d'année compliqué" qui confirme leur point de vue selon lequel 2026 constituera une "année de transition".
Oddo BHF, qui est à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 27 euros, rappelle de son côté qu'une amélioration de la dynamique est prévue pour 2027 avec de nombreux lancements de produits, mais aussi que le calendrier devrait se révéler plus porteur à partir du mois de septembre.
"Si le momentum sera meilleur plus tard dans l'année, le titre a déjà intégré ce profil", estime cependant la société de Bourse.
En Bourse, la valeur, en repli de 22% sur 12 mois, perdait plus de 2% à moins de 23,9 euros ce mercredi à la Bourse de Paris.
A ce niveau de cours, la capitalisation boursière d'Interparfums atteint quasiment deux milliards d'euros et son PER ressort à 20,4 fois les résultats estimés pour 2026, un niveau proche de celui de LVMH (21,6x) mais désormais très éloigné de celui d'Hermès (37,4x), qui reste le titre le plus richement valorisé au sein du secteur du luxe.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,4%), Europe de l'Est (8,8%), Europe de l'Ouest (18,1%), Amérique du Nord (38,6%), Asie (12,8%), Amérique du Sud (8,8%), Moyen-Orient (5,8%) et Afrique (0,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.