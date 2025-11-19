Dans un point sur ses perspectives, Interparfums estime qu'il ne devrait réaliser qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 890 millions d'euros à devises courantes (900 MEUR à devises constantes) en 2025, et ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'année prochaine.
'La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, l'empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026', explique son directeur général délégué Philippe Santi, qui attend toutefois le maintien de niveaux de profitabilité élevés.
Selon Interparfums, les ventes de 2026 devraient être marquées par un environnement économique et géopolitique probablement toujours dégradé, une parité euro dollar négative et un effet de base défavorable avec la fin du contrat de licence Boucheron à fin 2025.
L'année 2026 sera axée sur le lancement de nouvelles extensions de lignes sur ses marques actuelles, la préparation des premiers lancements sur les marques Off-White et Longchamp, et la montée en puissance de la distribution de Solférino Paris à l'international.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.