Interparfums a présenté vendredi soir un projet de simplification de sa structure de contrôle actionnarial, qui va prendre la forme d'une fusion-absorption de la société d'investissement Interparfums Holding par l'entité française du groupe.
A ce jour, la société Interparfums Holding SAS n'a aucune activité opérationnelle, son seul actif (hors liquidités) étant constitué de titres de la société Interparfums SA, cotée à la Bourse de Paris, rappelle l'entreprise, qui avait déclaré en juin dernier vouloir simplifier ses structures.
Dans un communiqué, la fabricant de parfums de prestige explique que l'opération va présenter l'intérêt de simplifier la structure actionnariale d'Interparfums SA en substituant à Interparfums Holding SAS, jusqu'ici son actionnaire unique, la société américaine Interparfums Inc., dont les titres sont admis aux négociations sur le Nasdaq de New York.
A l'issue de cette opération, qui doit être soumise à l'approbation des actionnaires le 17 décembre, Interparfums Inc. détiendrait 72,4% du capital de sa filiale française et 83,7% des droits de vote.
Le flottant avoisinera toujours 27,5%.
Interparfums Holding SAS détenait jusqu'à présent 72,3% du capital et 83,2% des droits de vote.
Suite à cette annonce, l'action Interparfums SA progressait d'un peu plus de 1% lundi matin à la Bourse de Paris. Son repli dépasse toutefois 22% depuis le début de l'année.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).
