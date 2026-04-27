Cette démarche répond à la montée des exigences des clients, investisseurs et régulateurs en matière de normes internationales de durabilité.
La certification renforce le positionnement de Sunrise auprès des voyagistes et plateformes de réservation, où ces critères influencent désormais fortement les choix.
En amont, Intertek Cristal a déployé un programme structuré combinant formations, analyses des écarts et recommandations opérationnelles.
Ce dispositif a permis aux équipes des 21 hôtels d'aligner leurs pratiques sur des objectifs communs et d'intégrer la durabilité dans leurs opérations.
La certification a été délivrée par RoyalCert International Registrars, organisme indépendant accrédité GSTC.
Elle atteste du respect des standards autour de quatre piliers : gestion durable, impacts socio-économiques, culturels et environnementaux.
Cette collaboration illustre l'importance d'une approche structurée et d'un accompagnement expert pour atteindre des standards reconnus à grande échelle.
Matt Barrett, directeur général d'Intertek Cristal, a déclaré : " L'hôtellerie durable exige un engagement de la direction, qui se traduit dans les opérations quotidiennes. Sunrise Resorts & Cruises l'a démontré avec brio, et nous l'avons accompagné tout au long de ce processus, de la formation à la certification, en intégrant le développement durable dans des pratiques opérationnelles cohérentes au sein de leurs hôtels. "
Le Dr Said El-Atik, PDG de Sunrise Resorts & Cruises, a ajouté : " Le développement durable est essentiel non seulement à notre fonctionnement, mais aussi à la pérennité du secteur touristique en Égypte et au-delà. L'obtention de la certification pour 21 hôtels témoigne de l'engagement de nos équipes à réduire notre empreinte environnementale, à soutenir les communautés locales et à offrir des expériences enrichissantes aux voyageurs."
Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (28,7%) : produits textiles, chaussures, jouets, articles de papeterie, appareils électroménagers, produits électroniques grand public, produits des technologies de l'information et de la communication, produits de l'industrie automobile, de l'aérospatiale, de l'éclairage, de la construction, des énergies renouvelables et des soins de santé. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ;
- développement de solutions d'assurance qualité pour les secteurs de l'industrie et des infrastructures (25%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de minéraux, etc. ;
- prestations de services d'inspection des cargaisons, d'évaluation analytique, d'étalonnage et de services techniques aux industries du pétrole et des biocarburants (21,2%) ;
- prestations de services d'audit et de prise en charge des processus commerciaux (15%) : en matière de science, de réglementation, d'environnement, de santé, de sécurité et de qualité ;
- prestations de contrôle et d'évaluation des produits alimentaires, agricoles, chimiques et pharmaceutiques (10,1%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (6,9%), Etats-Unis (29%), Chine et Hong Kong (18%), Australie (5,2) et autres (40,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.