Le solaire photovoltaïque est la forme d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide dans le monde et l'Inde fait partie des pays au coeur de cette transition.
Le gouvernement indien s'engageant à fixer un objectif de 500 GW de capacité d'énergie non fossile d'ici 2030 - dont 280 GW de solaire.
Ce nouveau laboratoire solaire photovoltaïque Intertek fournira des services d'essais complets accrédités ISO 17025 pour les installations, matériaux et composants solaires photovoltaïques, en proposant les accréditations BIS et IECEE CB Scheme.
André Lacroix, directeur général d'Intertek, a déclaré : " Le solaire est un moteur majeur de la transition énergétique et l'Inde est l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie solaire, ce qui en fait un marché très attractif pour nos solutions ATIC leaders du secteur. "
Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (28,7%) : produits textiles, chaussures, jouets, articles de papeterie, appareils électroménagers, produits électroniques grand public, produits des technologies de l'information et de la communication, produits de l'industrie automobile, de l'aérospatiale, de l'éclairage, de la construction, des énergies renouvelables et des soins de santé. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ;
- développement de solutions d'assurance qualité pour les secteurs de l'industrie et des infrastructures (25%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de minéraux, etc. ;
- prestations de services d'inspection des cargaisons, d'évaluation analytique, d'étalonnage et de services techniques aux industries du pétrole et des biocarburants (21,2%) ;
- prestations de services d'audit et de prise en charge des processus commerciaux (15%) : en matière de science, de réglementation, d'environnement, de santé, de sécurité et de qualité ;
- prestations de contrôle et d'évaluation des produits alimentaires, agricoles, chimiques et pharmaceutiques (10,1%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (6,9%), Etats-Unis (29%), Chine et Hong Kong (18%), Australie (5,2) et autres (40,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.