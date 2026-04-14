La saison des résultats est officiellement ouverte et réserve son lot de surprises. Intertek s'envole après l'annonce de ventes en hausse, tandis que Eurofins et Stellantis procèdent à des arbitrages stratégiques pour rassurer les marchés. A l'inverse, Scatec subit un désengagement d'Equinor et LVMH tente de limiter la casse.

Actions en hausse



Intertek (+12%) : le groupe de services d'inspection et de certification bondit après la publication d'un chiffre d'affaires de 838,5 millions de livres sterling, contre 808,9 MGBP un an plus tôt. Dans la foulée, le groupe a annoncé une éventuelle scission de sa division Energie et Infrastructures de ses activités de test et d'assurance qualité.



Sika (+7%) : le groupe suisse transforme les perturbations en opportunités. L'entreprise a réaffirmé ses prévisions pour 2026, bien que son chiffre d'affaires du premier trimestre ait reculé de 7% sur un an, pénalisé par les effets de change.



Eurofins Scientific (+5%) : cède son activité d'essais électriques et électroniques à UL Solutions pour une valeur de 575 MEUR. La cession de MET Labs permettra au prestataire de services de bio-analyse de concentrer ses capitaux sur ses activités de tests fondamentales.



Givaudan (+4%) : le fabricant suisse de parfums et d'arômes a annoncé un CA en hausse de 2,8%, supérieur aux attentes des investisseurs. Si l'activité des ingrédients alimentaires accuse un repli, la performance est portée par une demande importante dans le secteur de la parfumerie.



Stellantis (+3%) : le groupe italien s'apprête à quitter Symbio, sa coentreprise spécialisée dans la pile à combustible partagée avec Michelin et Forvia. Ce retrait, estimé à 235 MEUR, est motivé par un manque de viabilité économique à moyen terme pour cette technologie.



Novo Nordisk (+2%) : le groupe pharmaceutique progresse après avoir annoncé s'associer avec OpenAI afin de renforcer le développement et la distribution de médicaments grâce à l'intelligence artificielle.



Actions en baisse



Scatec (-6%) : le spécialiste du solaire perd le soutien d'Equinor. La société cède 12,9 millions d'actions Scatec pour 1,6 MdsNOK, soit la moitié de sa participation totale. Le marché y voit un signe de désengagement.



Kitron (-6%) : le fournisseur de services de fabrication électronique souffre du changement de position de DNB Carnegie. Le cabinet abaisse sa recommandation à conserver contre acheter et l'objectif de cours fixé à 103 NOK contre 102 NOK.



Imperial Brands (-5%) : malgré le contexte au Moyen-Orient qui peine à se stabiliser, le groupe réaffirme ses prévisions de croissance. La société anticipe toutefois une légère érosion globale de ses parts de marché.



LVMH (-2%) : la publication des résultats hier soir a provoqué des réactions mitigées parmi les investisseurs. Les chiffres des ventes baissent à cause du conflit dans le Golfe mais les résultats sont quand même "moins mauvais que redouté" selon RBC Capital Market.