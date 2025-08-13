Intertek : sous-valorisé selon UBS, qui reste à achat

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Intertek Group avec un objectif de cours maintenu à 6250 pence, une cible qui implique un potentiel de progression d'un tiers pour l'action du groupe britannique de services aux entreprises.



'Nous pensons qu'Intertek est sous-valorisé en raison des craintes que les droits de douane américains ne pèsent sur la croissance et les marges', avance le broker dans sa note sur ce fournisseur d'analyse, de contrôle et de certification.