UBS estime que le titre est très sous-évalué si la croissance se poursuit. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif de cours inchangé à 6250 pence. 'Nous pensons que le marché anticipe un ralentissement de la croissance et des marges d'Intertek, mais notre nouvelle Datamap suggère que son profil de bénéfices devrait rester résilient' indique UBS.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 20 fois avec un rendement de près de 2%.