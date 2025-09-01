Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (28,1%) : produits textiles, chaussures, jouets, articles de papeterie, appareils électroménagers, produits électroniques grand public, produits des technologies de l'information et de la communication, produits de l'industrie automobile, de l'aérospatiale, de l'éclairage, de la construction, des énergies renouvelables et des soins de santé. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ; - prestations de contrôle et d'évaluation des produits alimentaires, agricoles, chimiques et pharmaceutiques (24,9%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières ; - prestations de services d'inspection des cargaisons, d'évaluation analytique, d'étalonnage et de services techniques aux industries du pétrole et des biocarburants (22,3%) ; - développement de solutions d'assurance qualité pour les secteurs de l'industrie et des infrastructures (14,6%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de minéraux, etc. ; - prestations de services d'audit et de prise en charge des processus commerciaux (9,9%) : en matière de science, de réglementation, d'environnement, de santé, de sécurité et de qualité. A fin 2024, le groupe dispose de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,7%), Etats-Unis (30,2%), Chine et Hong Kong (17,8%), Australie (5,1) et autres (40,2%).