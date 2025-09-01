UBS estime que le titre est très sous-évalué si la croissance se poursuit. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif de cours inchangé à 6250 pence. Cette cible implique un potentiel de progression de 33% pour l'action du groupe britannique de services aux entreprises.

'Nous pensons que le marché anticipe un ralentissement de la croissance et des marges d'Intertek, mais notre nouvelle Datamap suggère que son profil de bénéfices devrait rester résilient' indique UBS.

'Nous pensons qu'Intertek est sous-valorisé en raison des craintes que les droits de douane américains ne pèsent sur la croissance et les marges', a indiqué le broker dans sa note.