Intesa lance une offre de rachat sur Banca Monte dei Paschi
La consolidation bancaire reprend de plus belle en Italie. Intesa, le plus gros établissement du pays, a lancé une offre sur Banca Monte dei Paschi di Siena, avec le soutien de l'assureur Unipol. Dimanche, Banco BPM avait exhorté Banca Monte dei Paschi à discuter d'une fusion entre égaux.
Intesa Sanpaolo a lancé une offre publique volontaire d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). La banque propose 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 euro par action MPS.
L'offre valorise MPS avec une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture du 5 juin 2026, et de respectivement 17,4% et 18,7% par rapport aux cours moyens pondérés des trois et six derniers mois.
Intesa présente cette opération comme une étape stratégique visant à renforcer sa position de leader européen dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, tout en assurant une création de valeur durable pour ses parties prenantes.
Afin de répondre aux exigences de la concurrence, Intesa Sanpaolo a conclu un accord contraignant avec Unipol Assicurazioni prévoyant la cession d'une entité bancaire regroupant la marque MPS, environ 635 agences et l'essentiel des fonctions centrales nécessaires à une activité bancaire autonome, pour un montant compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros.
Intesa conserverait notamment Mediobanca, près de 625 agences et les activités représentant environ 80% du résultat net combiné de MPS et Mediobanca en 2025. La finalisation de l'opération est attendue d'ici décembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions prévues dans la documentation de l'offre.
Banco BPM en embuscade
Cette opération intervient dans un contexte de consolidation au sein du secteur bancaire en Italie. Plus tôt dans le weekend, Banco BPM avait exhorté Banca Monte dei Paschi di Siena à discuter d'une possible "fusion entre égaux", qui deviendrait le dauphin d'Intesa et dépasserait Unicredit. MPS avait bouclé le rachat de Mediobanca en septembre dernier.
Le groupe Intesa Sanpaolo est l'un des principaux groupes bancaires en Europe, et se situe parmi les leaders mondiaux en matière d'impact social. Leader en Italie (~14 millions de clients et ~2 600 agences) dans les services financiers pour les familles et les entreprises, il a une présence internationale stratégique (plus de 900 agences et 7,4 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'activité s'organise autour de 6 divisions :
- Banque des territoires : accent mis sur le marché local et l'ancrage territorial pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ;
- IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, institutions financières et administrations publiques ;
- Banques internationales : filiales opérant dans le secteur de la banque de détail dans plusieurs pays ;
- Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ;
- Gestion d'actifs : solutions pour les clients du groupe, les réseaux de vente externes et les clients institutionnels ;
- Assurance : produits d'assurance et de prévoyance destinés aux clients du groupe.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.