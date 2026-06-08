Intesa Sanpaolo boudée après son offre sur Banca MPS

Intesa Sanpaolo lâche 4% à moins de 5,45 EUR à Milan, alors que le plus gros établissement bancaire italien par actifs a lancé, avec le soutien de l'assureur Unipol, une offre sur Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS), dont le titre bondit au contraire de 11% à plus de 9,9 EUR.

Intesa Sanpaolo a lancé une offre publique volontaire d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Banca MPS, la plus ancienne banque du monde, proposant 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées, ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 EUR par action MPS.



L'offre valorise MPS avec une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. "Payée presque entièrement en numéraire, cette prime représente environ 3 MdsEUR de valeur absolue, pour une valorisation totale de MPS de 30,5 MdsEUR", souligne Jefferies.



Une "étape stratégique" pour Intesa



Intesa présente cette opération comme une étape stratégique visant à renforcer sa position de leader européen dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, tout en assurant une création de valeur durable pour ses parties prenantes.



"La banque italienne voit des effets relutifs de 8% sur le BPA et le dividende par action grâce à des synergies de coûts de 2,9 MdsEUR et à des synergies de revenus de 1,4 MdEUR, soit environ 4% de la base de revenus combinée", note Jefferies.



Le broker souligne aussi qu'Intesa prévoit 61 MdsEUR de distributions entre 2025 et 2029, avec 2,7 MdsEUR supplémentaires en 2027 et un ratio de distribution de 95%, ainsi qu'un CET1 dépassant 14% en 2029, contre son propre objectif de 13,2%.



Une opération en partenariat avec Unipol



Afin de répondre aux exigences de la concurrence, Intesa Sanpaolo a conclu un accord contraignant avec Unipol Assicurazioni prévoyant la cession d'une entité bancaire regroupant la marque MPS, environ 635 agences et l'essentiel des fonctions centrales nécessaires à une activité bancaire autonome, pour 3 à 3,5 MdsEUR.



"Unipol prévoit de proposer à BPER Banca une fusion avec l'entité acquise, structurée de telle façon qu'elle permettra à Unipol d'obtenir un contrôle de facto sur le prêteur", pointe Jefferies, précisant que l'assureur attend 800 MEUR de synergies d'une telle transaction potentielle.



Intesa conserverait pour sa part environ 80% du périmètre acquis, notamment Mediobanca, près de 625 agences et les activités représentant environ 80% du résultat net combiné de MPS et Mediobanca en 2025. La finalisation de l'opération est attendue d'ici décembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions.



Cette opération intervient dans un contexte de consolidation au sein du secteur bancaire en Italie. Plus tôt dans le week-end, Banco BPM avait exhorté Banca MPS à discuter d'une possible "fusion entre égaux", qui donnerait naissance au dauphin d'Intesa et dépasserait UniCredit. MPS avait bouclé le rachat de Mediobanca en septembre dernier.